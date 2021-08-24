Karanlık ittifak belgeleniyor! İP'li vekilden devlet sırrı ifşası ile suçlanan Oda Tv'ye destek

Yeniakit.com.tr

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik, Libya'daki MİT şehidinin mezarını deşifre eden Oda Tv'yi ziyaret etti. Çelik, ziyaretinde, Oda Tv Genel Yayın Yönetmeni Serdar Cebe ve Haber Müdürü Fethi Yılmaz ile görüştü.

MİT şehidinin mezarını deşifre etmek sudan sebep mi?

HDP ile ittifakın da ötesine geçen İP'liler, nerede devlet güvenliği aleyhine haber yapan, faaliyette bulunan varsa, hepsi ile işbirliği yapıyor. Onlardan birisi de İP İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik. İP'li Çelik, Oda Tv'yi ziyaretinde, MİT şehidinin mezarının deşifre edilmesi sebebi ile 'erişim engeli' getirilen Oda Tv'yi, şu sözlerle savundu: "Dünyanın hiç bir demokratik ülkesinde sudan bahanelerle o ülkenin en önemli haber sitesi 536 gün erişime kapalı tutulamaz."

Devlet sırrını açık etmeyi 'basın özgürlüğü' olarak değerlendirdi!

MİT şehidinin mezarının deşifre edilerek devlet sırlarının açık edilmesini 'basın özgürlüğü' olarak gören İP'li Ahmet Çelik, şöyle devam etti: "Yanlışta ısrar edenler bilmelidir ki, hiç bir güç ve baskı, halkı ülkede olup bitenlerden haberdar etmekte kararlı özgür basına engel olamaz. Aslında Oda TV'nin de yaptığı tam olarak budur, ödediği ağır bedellere rağmen geri adım atmadan kararlılıkla misyonunu yerine getirmektedir. Tüm yönetici ve emeği geçenlerini kutluyor başarılar diliyorum."

İP'li milletvekili Ahmet Çelik'in Oda Tv'yi ziyareti, Yeniçağ gazetesinde, "Oda Tv, bugüne kadar çok ağır bedeller ödedi" başlığı ile birinci sayfadan verildi