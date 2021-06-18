Karanlık eller devrede! Dün HDP'ye yapılan saldırının ardından AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs AK Parti Hani ilçe binasının önüne gelerek elindeki molotof kokteyli ateşe vererek ilçe binasına doğru fırlattı.

Şahıs saldırı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacak"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır.'' açıklamasında bulundu.

"İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının benzeri"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Aydın yaptığı paylaşımda, ''Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır’ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı. İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi; Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz. Terör odaklarının; Ülkemizde oluşan huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik olarak, içerideki uzantıları üzerinden harekete geçmeye çalıştıklarını ibretle müşahade etmekteyiz. Bizler, Diyarbakır’ımızda yaşayan herkesin birliği, dirliği ve yarınları için mücadele ediyoruz. Bu alçakça saldırıdan sonra da bu mücadeleyi daha büyük kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz...'' ifadelerini kullandı.