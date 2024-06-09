Karanlığa gömüldüler! Tüm ilçede saatlerdir elektrikler kesik
Elazığ’ın Karakoçan ilçesine saatlerdir elektrik verilmiyor. Karanlığa gömülen ilçe sakinleri isyan etti.
Karakoçan ilçesinde arıza nedeni ile saat 19.00 sularında elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık 3 saattir iletimin sağlanamadığı ilçede vatandaşlar karanlığa gömüldü.
Elektriğin çok kısa süreli gelip gittiğini belirten vatandaşlar, “Uzun saattir elektriklerimiz kesik. Karanlığa gömülmüş haldeyiz, elektriklerin gitmesinin ardından sularımız da kesildi. Kısa aralıklarla gitmesinde bir sorun olmuyor ama saatlerdir elektriksiz olmamız kentimize yakışmıyor’’ dedi.
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