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Sağlık Karanfilin faydaları nelerdir? Karanfil suyu nelere iyi gelir?
Sağlık

Karanfilin faydaları nelerdir? Karanfil suyu nelere iyi gelir?

Yüzyıllardır yaraların tedavisinde kullanılan karanfil, güçlü ağrı kesici besinler arasında yer alır. Ayrıca enfeksiyon azaltıcı ve mikrop öldürücü etkisi vardır. İşte karanfilin bilinmeyen faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-12-12 03:52:00 -
Karanfilin faydaları nelerdir? Karanfil suyu nelere iyi gelir?

Yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılan karanfil, ağız ve diş sağlığı başta olmak üzere sağlığa birçok fayda sağlar. Yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç niyetine kullanılan karanfil, yaraların tedavisinde de kullanılmaktadır. Güçlü ağrı kesici besinler arasında yer alır. Ayrıca pek çok araştırma, karanfilin enfeksiyon azaltıcı ve mikrop öldürücü etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Karanfil suyu nelere iyi gelir?

Uzmanlar, özellikle sindirim problemi yaşayan kişilere karanfil suyu önermektedir. Özellikle yemeklerden sonra sık sık sindirim problemleri yaşayan kişiler karanfil suyu tüketerek bu şikayetlerini azaltabilir. Karanfil, içerdiği antimikrobik madde sayesinde ağızdan başlayıp bağırsaklara kadar tüm sindirim sisteminde bulunan zararlı bakterileri idrar yolu ile atmaya yardımcı olur.

İşte karanfilin inanılmaz faydaları

- Karaciğer sağlığına iyi gelir. Karaciğerdeki yağlanmayı ve toksinlenmeyi atmaya yardımcı olur.

- Cildin yenilenmesini sağlar.

- Kemik sağlığına birebirdir. İleri yaşlarda görülmesi muhtemel olan kemik erimesini önler.

- Güçlü bir antioksidandır. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. Beyaz kan hücrelerini arttırarak hastalıklara karşı vücuda kalkan olur.

- Güçlü bir ağrı kesicidir.

- Kandaki şeker dengesini korur, şeker hastalarına da faydalıdır.

- Saçtaki ve ciltteki deformasyonları azaltır. Cildin yenilenmesini destekler, kırışmasını ve yaşlanmasını önler.

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