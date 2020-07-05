Karanfil nelere iyi geliyor? Karanfilin inanılmaz faydaları!
Yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç olarak kullanılan karanfil, sindirim problemleri başta olmak üzere bir çok sağlık problemlerine iyi geliyor. Peki karanfilin faydaları neler? İşte detaylar...
Yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılan karanfil, ağız ve diş sağlığı ve sindirim problemleri başta olmak üzere birçok rahatsızlığa şifa olabiliyor. Karanfil, yüksek miktarda anti-mutajenik ve anti-mikrobik maddeler içeriyor. Uzmanlar, özellikle sindirim problemleri yaşayan kişilerin sık sık karanfil suyu tüketmesini tavsiye ediyor. Peki karanfil nelere iyi geliyor? İşte detaylar...
Karanfilin faydaları
- Karaciğerdeki fazla yağlanmayı ve toksinlenmeyi atar.
- Güçlü bir antioksidandır. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur.
- Sindirim problemlerine birebir gelir. İçerdiği antimikrobik madde sayesinde ağızdan başlayıp bağırsaklara kadar tüm sindirim sisteminde bulunan zararlı bakterilerin vücuttan atılmasını sağlar.
Karanfil hidro-alkollü ekstraktları, öjenol ve flavonlar, izoflavonlar ve flavonoidler gibi maddeler içerir. Kemik sağlığına birebir gelir. Kemik erimesini önler.
- Üst solunum yolları hastalıklarına karşı etkilidir.
- Kandaki şeker dengesini korur. Bu özelliği ile birlikte şeker hastalarına da faydalıdır.
- Cilt sağlığına olumlu etkileri vardır. Cildin yenilenmesini sağlar.
- Ağrıyı anında keser. Özellikle baş ağrısına birebir gelir.