Karamolloğlu'ndan tuhaf açıklama: Cumhurbaşkanı adayını söylersek...
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin adayın şimdiden açıklanmasının doğru olmayacağını belirterek “Şimdiden ‘adayımız bu' deseniz, yarın paçavrasını çıkarırlar, her türlü şaibe gündeme gelebilir” dedi.
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı adayının şimdiden açıklanmasının doğru olmayacağını savundu. DW Türkçe'ye konuşan Karamollaoğlu, "Adayımız seçim sathına girildiğinde açıklanmalı. Şimdiden 'adayımız bu' deseniz, yarın paçavrasını çıkarırlar, her türlü şaibe gündeme gelebilir" dedi.