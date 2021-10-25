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Siyaset Karamollaoğlu'nun ‘Mercedes’ çelişkisi olay oldu! Fotoğraflar peş peşe geldi
Siyaset

Karamollaoğlu'nun ‘Mercedes’ çelişkisi olay oldu! Fotoğraflar peş peşe geldi

Muhalefetin ‘israf’ propagandasına alet olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, katıldığı bir programda Türkiye’deki makam araçlarının ‘Mercedes’ marka olmasını eleştirirken, diğer yandan kendi makam aracının da ‘Mercedes’ olduğunu açıklaması sosyal medyada viral oldu. Karamollaoğlu’nun 'Mercedes' marka makam aracının görsellerini paylaşan kullanıcılar "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 13:39:00 - 2021-10-25 13:42:12

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon kanalında Türkiye’deki makam araçlarını eleştirerek “Türkiye’de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya.. Ne olmuş Renault’a binse?” ifadelerini kullandı.

Araya giren sunucunun “Sizin makam aracınız ne şu anda?" sorusu karşısında bocalayan Karamollaoğlu “Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" cevabını verdi.

Devletin çeşitli birimlerinde kullanılan makam araçlarının “Mercedes” marka olmasından yakınan Karamollaoğlu'nun kendisinin “Mercedes” araca binmesi ise manidar karşılandı.

Mercedesi ortaya çıktı

Karamollaoğlu’nun içerisine düştüğü çelişki sosyal medyada da gündem oldu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Karamollaoğlu’nun ‘Mercedes’ marka makam aracının fotoğraflarını paylaşarak tepkilerini dile getirdi.

HDP ile kolkola gezen CHP ve İP’in gölgesinde kalan Saadet Partisi liderinin de ‘israf’ yaygarasına çanak tutması parti tabanında da rahatsızlığa neden oldu.

İşte Karamollaoğlu'nun 'Mercedes'i;

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