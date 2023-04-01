Karamollaoğlu'nun kefil olduğu Kılıçdaroğlu'ndan skandal! Seccadeye ayakkabılarıyla basıp poz verdi

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2023 seçimlerine az bir zaman kala CHP her seçim öncesi olduğu gibi dindarların oyunu alabilmek için yine harekete geçti. Daha önceki yıllarda ezan okunmadan su içtiği anları kameralara yansıyan Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından Ramazan ayını fırsata çevirerek sık sık iftar programlarına katılmaya başladı.

Başörtüsü için '1 metrelik bez parçası' ifadeleriyle İslam'ın değerlerine aykırı düşüncesini dışa vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşamı da değerlendirerek(!) İstanbul platformunun düzenlediği iftar programına katıldı.

Seccadeye ayakkabılarıyla bastılar

Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ise tepkilere neden oldu.

İslam karşıtı mesajlarıyla bilinen 'domuz sever' CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı fotoğrafta Kılıçdaroğlu ve yanındakilerin ayakkabılarıyla seccadeye bastığı görüldü.

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Sosyal medyada tepki yağdı

Seccadelerin halının üzerine serilme şekli namaz kılınmak için kullanıldığını gösterirken, İslam'ın değerleriyle bağdaşmayan görüntünün ardından Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı.

Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken fotoğrafını paylaşarak "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" ifadelerini kullandı.

Nerede Erbakan'ın davası Temel Bey?

Kılıçdaroğlu'nun skandal fotoğrafına ilişkin, merhum Necmettin Erbakan'ın izinden gittiğini ve Milli Görüş davasını temsil ettiğini ileri süren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile kendisini dindar olarak tanımlayan 6'lı masadaki diğer ortakların sessiz kalması ise koltuk uğruna İslami değerlerin alaşağı edilmesinin nasıl görmezden gelindiğini gözler önüne serdi.

Fetullah Gülen'le aynı poz!

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu pozu FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in ayakkabısıyla seccadeye bastığı fotoğrafı akıllara getirdi.