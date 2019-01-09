Karamollaoğlu'ndan 'Tank Palet Fabrikası' tepkisi: Hiç mi ders almadınız?

Milli Gazete'de yer alan habere göre, temeli 1974 yılında Milli Görüş'ün iktidar ortağı olduğu dönemde atılan Sakarya’daki Milli Savunma Bakanlığı’na ait Tank Palet Fabrikasının özelleştirilme kapsamına alınması bazı çevrelerce tepkiyle karşılandı.

Karamollaoğlu: Ülkemizin geleceği ipotek altına alınıyor

"Türk Telekom özelleştirmesinde yaşananlardan hiç mi ders çıkarmadınız?" diyen Karamollaoğlu, "Bugün savunma sanayimizin en önemli unsurlarından olan tank palet fabrikasını satmak hangi akla mantığa sığar? Bu iktidar ne yazık ki bizi artık hiçbir konuda şaşırtmıyor, lakin üzülüyoruz. Ülkemizin geleceği ipotek altına alınıyor. Bu zihniyet ülkemizi uçurumdan aşağı götürüyor. Bugün orada sadece fabrika işçisi olarak 900 kadar insan çalışıyor. Bunların durumu ne olacak, işte SEKA Kağıt fabrikalarının durumu ortada." şeklinde konuştu.

Akar: Fabrika satışı yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte 4 Ocak’ta fabrikayı ziyaret etti. Fabrikanın özelleştirme kararından geri adım atılmayacağının işaretini veren Akar, “Özelleştirme kararının satış anlamına gelmediğini” de savundu. Akar, “Bunun anlamı işletme hakkının devredilmesidir. Burada satmak yok. Fabrikayı sattığımız yok. Personel tasfiyesi, personelin çıkarılması kesinlikle yok. Amacımız fabrikanın verimliliğini artırmak, teknolojik seviyesini yükseltmek, fabrikayı güçlendirmek ve stratejik seviyede ürünleri üretecek hale getirmektir." açıklamasında bulundu.

İşletme hakkı 25 yıl süreyle devredilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Resmi Gazete’nin 20 Aralık 2018 Tarihli ve 30631 Sayılı yayımlanan kararında, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan ve ‘Tank Palet Fabrikası’ olarak bilinen Milli Savunma Bakanlığı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü özelleştirme kapsamına alındı. Kararda, özelleştirmenin işletme hakkının devri yoluyla yapılacağı, işletme hakkının 25 yıl süreyle devredileceği belirtildi. 1975 yılında kurulan ve tamamen yerli üretim yapan Tank Palet Fabrikası’nda, ‘Fırtına Obüsü’ ile ‘Poyraz’ mühimmat ikmal aracının yanı sıra gündüz ve gece görüş dürbünleri, tank ve tırtıllı araç paleti üretiliyor. Fabrikada, Leopard 1 ve 2 tanklarının ve diğer tankların modernizasyonu da gerçekleştiriliyor.



Fabrikanın özelleştirilmesini istemeyen vatandaşlar sosyal medyadan da çeşitli kampanyalar düzenliyor.