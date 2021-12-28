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Siyaset Karamollaoğlu'ndan skandal HDP açıklaması! Öyle bir şey dedi ki...
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan skandal HDP açıklaması! Öyle bir şey dedi ki...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 07:55:00 -
Karamollaoğlu'ndan skandal HDP açıklaması! Öyle bir şey dedi ki...

Erken seçim isteyen Millet İttifakı'nda muhalefet partileri arasındaki diplomasi trafiği de sıklaştı. Karşılıklı ziyaretlerin ve çeşitli konularda fikir alışverşlerinin yapıldığı partilerin liderlerinden ittifakı zedelememek adına birbirinden ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret eden HDP'lilerin ardından, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da HDP heyeti ile yaptıkları görüşmenin ardından dikkat çeken söylemlerde bulundu.

"Terörü kabullenmemiz mümkün değil"

Karamollaoğlu Euronews'e verdiği demeçte, HDP'ye dair şunları söyledi:

'Biz başlangıçtan beri ülkenin bütünlüğü, huzuru ve barışı çerçevesinde bu problemlerin ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Biz bütünlüğümüzden vazgeçemeyiz. Birbirimizle münasebetlerimizde de şiddete başvurmamalıyız. Terörü kabullenmemiz mümkün değil. O zaman konuşmamız icap eder. Bir partidir, ilke ve programlarını benimsemeyebilirim ama demokratik şartlar altında konuşmamızdan da tabi bir şey yok.

"Terörün şiddetlenmesi, kutuplaşmaya neden oldu"

Aslında bir takım mesafeler katedildi. AK Parti ilk zamanlar benim söylediğim çerçevede bu meseleye yaklaşmaya çalıştı. Bir süreç takip edildi ve barış görüşmeleri yapıldı. Ama o süreç esnasında da terörün şiddetlenmesi ister istemez kutuplaşmaya sebep verdi.

"HDP, terör ile arasına mesafe koyuyor"

Ben şuanki noktada ümit ediyorum ki HDP de terör ile arasına mutlaka bir mesafe koyacaktır ki koyuyor da… HDP’nin için de bunlar da var, yine parti içinde farklı gruplar ve sesleri çıktığı da bir gerçek. Onun için terörü bir tarafa bırakmamız ve demokratik şartlar altında konuşmamız gerekir.

AK Parti'nin attığı adımlar da var

Kendi lisanlarını konuşması gibi bu istikamette AK Parti’nin attığı adımlar da var. Bugün Türkçe yayın yapan bir kanal var, Kürtçe konuşması suç değil ki geçmişte maalesef bu bir suçtu. Yine kendilerini ifade etmelerine fırsat verilmedi ama şimdi var. Bunun ötesinde bir sorun yok. Ama birisi bölünmeye, şiddete başvuralım derse elbette bunun karşısındayız.'

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