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Gündem

Karamollaoğlu'ndan Joe Biden'a sert tepki: Siz kendi dertlerinize yanın

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'de demokratların Başkan Adayı olan Joe Biden'ın sözlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Türkiye siyasetinin dizaynına izin vermeyeceklerini belirterek, "Siz kendi dertlerinize yanın. ABD başka ülkelerin içişlerine karıştığı müddetçe dünyaya hiçbir zaman barış ve huzur gelmeyecektir. " dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 23:08:00 - 2020-08-15 23:13:31
Karamollaoğlu'ndan Joe Biden'a sert tepki: Siz kendi dertlerinize yanın

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokratların Başkan Adayı olan Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki skandal açıklamalarına tepki gösteren, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin Türkiye'den yönetileceğini belirterek, "Ülke siyasetinin dizayn edilmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin sorunları ne kadar büyük olursa olsun, kendi içimizde çözecek beceriye sahip bir ülkeyiz. Siz kendi dertlerinize yanın. ABD başka ülkelerin içişlerine karıştığı müddetçe dünyaya hiçbir zaman barış ve huzur gelmeyecektir. ABD'nin iç siyasetinde sıkıntıların arttığı bir ortamda Joe Biden'a düşen öncelikli görev ABD'nin sorunlarına odaklanmaktır." dedi.

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Yorumlar

Millet'in gündemine bak ne !

Bide bayatlamış bidenin gündem oluşturulmasına .
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Kazim hür

Timsah gözyaşı bınlarınki
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