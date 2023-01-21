Karamollaoğlu'ndan İsveç'teki saldırıya sert tepki: Şiddetle kınıyorum
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İsveç'te, büyükelçiliğimiz önünde hayat rehberimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İsveç'te, büyükelçiliğimiz önünde hayat rehberimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İslamofobi ve ırkçılığı besleyip büyütenler ve bunlardan beslenenler, açıkça nefret suçu işlemektedir. İsveç'te, büyükelçiliğimiz önünde hayat rehberimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulundu.