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Karamollaoğlu'ndan İsrail açıklaması: Filistin'deki Müslümanları öldürmeyi alışkanlık haline getirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İsrail Gazze'yi vurmayı, Filistin'deki Müslümanları öldürmeyi alışkanlık haline getirdi. ABD ve Avrupa'nın desteği olmasa İsrail bu tavrını devam ettiremezdi." dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:19
Karamollaoğlu'ndan İsrail açıklaması: Filistin'deki Müslümanları öldürmeyi alışkanlık haline getirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mühimmat deposunun patlaması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Terörün önlenebilmesi için daha köklü tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, terörizmi kendi menfaatleri için besleyen birtakım devletlerin olduğuna dikkati çekti.

'İsrail, Filistin'deki Müslümanları öldürmeyi alışkanlık haline getirdi'

Karamollaoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "İsrail Gazze'yi vurmayı, Filistin'deki Müslümanları öldürmeyi alışkanlık haline getirdi. ABD ve Avrupa'nın desteği olmasa İsrail bu tavrını devam ettiremezdi." dedi.

Gündemdeki, Türkçe ezan, Öğrenci Andı ve Atatürk heykellerine saldırı konularını da değerlendiren Karamollaoğlu, ülkeye bir faydası bulunmayan bu gündemlerin suni olduğuna inandığını anlattı.

Karamollaoğlu ayrıca Türkiye'nin Paris'teki Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılı anmalarına katılmasını da eleştirdi.

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü görüşmesinin yeni bir ittifak işareti olup olmadığı yönündeki sorusuna Karamollaoğlu, "Mahalli seçimlerde ittifakların yanlış anlaşılmalara sebebiyet vereceğini ve kutuplaşmayı artıracağını düşünüyoruz. Mahalli bazda teşkilatların dirsek teması olabilir. Bunun önüne geçmeyiz ancak kutuplaşmalara vesile olacak noktalara gelmemelidir." karşılığını verdi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:19
  1. Hakkari
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  3. israil
  4. filistin

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