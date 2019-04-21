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Seçim 2019 Sayfası

Karamollaoğlu'ndan ilginç övünme: Milli Selamet Partisi'nden daha çok oy aldık

Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin yüzde 3 oy almasını memnuniyetle karşılayarak 1973 seçimlerine katılan Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi'nden çok oy aldıklarını övünerek yorumlaması dikkat çekti. 1995 yılındaki seçimlerde Refah Partisi'nin 6 milyon oy almasını ise görmezden gelmesi ilginç karşıladı.

21 Nisan 2019 Pazar 00:11
Karamollaoğlu'ndan ilginç övünme: Milli Selamet Partisi'nden daha çok oy aldık

Saadet Partisi Genel BaşkanıTemel Karamollaoğlu, Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen “Seçim Değerlendirme Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Saadet Partisi olarak zorlu bir seçim sürecinden geçtiklerini söyledi. Teşkilatının yerel seçim çalışmalarından memnun olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Genel seçimlerde de bir heyecan doğmuştu. Ama bu seçimlerde biz her seçim bölgesinde, 1389 bölgenin tamamında seçimi kazanmak için çalıştık. Biz gayret gösterirsek, üzerimize düşeni yaparsak ve insanlarımızı ikna edersek bu seçimden galip çıkarız inancıyla çalıştık.” diye konuştu.

“Yüzde 3’ün üzerinde oy aldık” diye övündü

Partisinin 21 belediye başkanlığı kazandığını ifade eden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:  “Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri toplandığı zaman ortaya çıkan tablo, biz yüzde 3’ün üzerinde oy aldık. 1 milyon 300 küsür bin. 1973 seçimlerinde parti olarak milli görüş saflarında seçime girenler, Milli Selamet Partisi’nin o seçimde 1 milyon 268 bin oy almıştık. Bugün o oydan daha fazla oy aldık.”

Refah Partisi birinci parti olmuştu

Karamollaoğlu'nun, Refah Partisi'nin 6 milyon oy alarak yüzde 21 oran ile birinci parti çıkmasını görmezden gelerek Milli Selamet Partisi'nden örnek vermesi dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 00:11
  1. Ankara
  2. Refah Partisi
  3. Milli Selamet Partisi
  4. Seçim Değerlendirme Toplantısı
  5. Temel Karamollaoğlu

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