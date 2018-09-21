Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Katar Emiri tarafından hediye edilen uçakla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Ölçümüz, ‘Kendi paranızla aldıysanız israf, milletin parasıyla aldıysanız kul hakkıdır; günahtır" dedi.



Karamollaoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu konuda sadece iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, kanunlarımıza göre kamu görevi yapanların yüksek miktarlı hediye alması yasaktır. İkincisi ise, bizim ölçümüz Ebu Zer’in ölçüsüdür: ‘Kendi paranızla aldıysanız israf, milletin parasıyla aldıysanız kul hakkıdır; günahtır” dedi.

Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde, kimsenin bir kuruş israf etmeye hakkının olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, “O yüzden bu uçak hediye ise iade edilmeli, satın alındıysa satılmalı ve parası hazineye aktarılmalıdır” açıklamasını paylaştı.