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Siyaset

Karamollaoğlu'ndan HDP'ye çağrı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:34:00 -
Karamollaoğlu'ndan HDP'ye çağrı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çağlar Cilara’nın YouTube kanalına konuk oldu.

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Saadet lideri, son yerel seçimlerde ittifak yaptığı HDP ile ilgilili değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu'na, HDP’nin dışarıda tutulması halinde muhalefetin seçim kazanmasının mümkün olamayacağına dair görüşleri hatırlatan Cilara, “Sizin HDP’ye ilişkin görüşleriniz nelerdir?” diye sordu.

HDP ile PKK arasında mesafe olması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, "HDP ile olan sıkıntı şurada; PKK ile arasına biraz daha mesafe koyması gerekiyor. Bunu tam olarak koyamadığı kanaati hakim." ifadelerini kullandı

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Yorumlar

Operasyon şike

Once sen yap bunu hdpkk chp ye mesafe koy.Sonra başkasına yaptir.civciv...
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yalnız

BU MANTIĞA GÖRE SİZİNDE O ZAMAN, CHP VE HDP YE MESAFE KOYMANIZ LAZIM..AMA NERDEEE?
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