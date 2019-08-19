Karamollaoğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyım atanmasına tepki!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, üç HDP'li belediyeye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Twitter adresinden açıklama yapan Karamollaoğlu, HDP'lilerin görevden alınmasına ilişkin "Milli iradeye ipotek koymaktır" ifadelerini kullandı.

İşte Karamollaoğlu'nun açıklaması;

"Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları'nın görevden alınması milli iradeye ipotek koymaktır. Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan kişilerin bu şekilde görevden alınması ne demokrasi ile bağdaşır ne de adaletle.

İktidarın bu tavrı hakkı dikkate almadığı gibi halkı da dikkate almamaktır.Ülkemiz yıllarca antidemokratik uygulamaların zararını gördü. Bugün ortaya konulan bu tavır da ülkemize, barışa ve geleceğimize zarar verecektir.

Şunu herkes bilmeli ki; millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmaz, ülkemizin huzuru ve daha müreffeh günler için seçimle gelenin seçimle gitmesi esas olmalıdır."