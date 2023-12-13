Karamollaoğlu'ndan Hasan Bitmez açıklaması! Üzücü haberi duyurdu

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmesi sırasında fenalaşarak yere yığılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Bitmez’in son durumunu öğrenmek üzere beraberindeki heyetle ziyarette bulundu.

'Bilinci yerinde değil'

Hastane Başhekiminden bilgi alan Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, "Dünden bugüne çok büyük bir değişiklik yok. Bilinci yerinde değil henüz. İnşallah o da yerine gelir. Bugüne kadar devam ettirdikleri gibi aynı desteği devam ettirecekler. Bekleyip göreceğiz, ümit ederiz ki hem doktorlarımızın müdahalesi hem de yapılan dualarla Hasan Bey kardeşimiz normal hayata dönecek” dedi.