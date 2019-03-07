0553 313 94 23

Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu, Gül ve Ali Babacan'a 'Yeni Parti' çağrısı

Yerel seçim öncesi değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a çağrıda bulunarak, "Yeni partiye gerek yok" dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 15:30
Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu, Gül ve Ali Babacan'a 'Yeni Parti' çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Temel Karamollaoğlu, Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı.

Gül, Davutoğlu ve Babacan'a çağrı: Yeni partiye gerek yok

Yeni bir partiye gerek olmadığını hatırlatan Karamollaoğlu, “Duyumları ben de alıyorum. Ancak, Türkiye’de siyasi bir boşluk yok. Yeni bir partiye ihtiyaç yok. Ben bunu daha önce de söyledim. Kendileri ile bu konuyu hiç konuşmadım. Ama çağrım yine aynıdır. Siyaseti Saadet Partisi’nde yapabilirler” dedi. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:30
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. Abdullah Gül
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Ali Babacan
  5. yeni parti
  6. yeni parti çağrısı
  7. flaş açıklama
  8. AK Parti
  9. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • MelikeMelike9 dk önce
    ya git işine ne dediğini biliyor mu yoksa öylesine mi konuşuyor?#DEGISTIR
  • ahmetahmet19 dk önce
    saadet olmazsa 3 tane aslan gibi!!! muttefiki var: chp-hdp-ip

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Eren ve Mert Turgut, siyah tişörtle anılacak
  1. Eren ve Mert Turgut, siyah tişörtle..
  2. Marmara'da sıcaklık artacak
  3. Konya'da taşlı kavga
  4. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
  5. Çakıl’ın gözleri Başakşehir’de açıldı
  6. Kurtulmuş: Siz terör çevrelerine..
  7. Vodafone ve The Walt Dısney Company,..
  8. AK Partili vekiller adaylara destek..
  9. Kandil tarihleri dini günler ve..
  10. 17 yaşındaki lise öğrencisinden 6..
  11. DAKA Olağan Yönetim Kurulu toplandı
  12. Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
  13. Alan, şoför esnafının dertlerini..
  14. Akdeniz Belediyesi’nin kadın..
  15. Ali Küçükaydın’ın acı günü
  16. 2014'te öldürülen kadının cesedinin..
  17. Öğrenciler NASA ile buluştu
  18. TÜGVA'nın Bursa ilçe temsilcilikleri..
  19. Peygamberimizin Regaib Kandili duası
  20. Antalya'da ambulansın çarptığı kişi..
Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

Günün Karikatürü

7 Mart 2019
CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar