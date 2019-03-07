Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu, Gül ve Ali Babacan'a 'Yeni Parti' çağrısı
Yerel seçim öncesi değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a çağrıda bulunarak, "Yeni partiye gerek yok" dedi.07 Mart 2019 Perşembe 15:30
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Temel Karamollaoğlu, Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı.
Gül, Davutoğlu ve Babacan'a çağrı: Yeni partiye gerek yok
Yeni bir partiye gerek olmadığını hatırlatan Karamollaoğlu, “Duyumları ben de alıyorum. Ancak, Türkiye’de siyasi bir boşluk yok. Yeni bir partiye ihtiyaç yok. Ben bunu daha önce de söyledim. Kendileri ile bu konuyu hiç konuşmadım. Ama çağrım yine aynıdır. Siyaseti Saadet Partisi’nde yapabilirler” dedi.
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