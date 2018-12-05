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Karamollaoğlu'ndan 'bina' çıkışı! 'Gerekirse yenisini yaparız'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fatih Erbakan'ın açtığı dava sonrası tahliyesi istenen parti binasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bina arayışlarımız sürüyor. Geçici olarak birkaç yıllığına bir binaya taşınırız. O bina bizim işimize geliyorsa, satın alma yoluna gidebiliriz" dedi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:57
Karamollaoğlu'ndan 'bina' çıkışı! 'Gerekirse yenisini yaparız'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açtığı dava sonucunda mahkemenin parti genel merkezi için verdiği tahliye kararının ardından yeni bir parti binası arayışının sürdüğünü bildirdi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlatarak, engelli vatandaşlara yönelik çalışmaların yapıldığını ancak yeterli olmadığını söyledi. Karamollaoğlu, engellilerin şehir hayatını daha iyi yaşayabilmesi için ciddi adımların atılması gerektiğini belirtti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yarın yapacağını anımsatan Karamollaoğlu, asgari ücretin açlık sınırında tutulmasının haksızlık olduğunu dile getirdi.

Bir basın mensubunun yerel seçimlerde ittifaka ilişkin, "İttifak gündemimizde yok. Dirsek teması olabilir." sözlerini hatırlatması üzerine Karamollaoğlu, herkesin bu ifadeden farklı anlam çıkarmaya çalıştığına işaret etti.

"Temaslar zaten beldeler, ilçeler, illerde yapılır, olur."

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dirsek teması demek, oturup genel merkezler olarak bir konuyu görüşmek değil, iller, ilçeler, çoğunlukla beldelerde orada bulunan kişilerin, parti mensuplarının bir çalışma içinde bulunabilmesi, birbirleriyle temasa geçebilmesi demektir. Kimseyle düşman değiliz. Elbette bu temaslar yapılacak. Genel merkezler istese de istemese de bu tip temaslar zaten beldeler, ilçeler, illerde yapılır, olur. Sadece bunu söyledik."

"Hukuki olarak yol arıyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın açtığı dava sonucunda mahkeme kararının ardından parti binasının tahliyesi için verilen sürenin 19 Aralık'ta sona ereceğinin hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, bu kapsamda hukuki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezi için bina aradıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bina var epeyce. Binaların özellikleri bize tam uymuyor. Bazıları çok büyük, bazıları biraz küçük. Bazılarının yapısı bir genel merkez için uygun değil. Tabanımızdan büyük de bir tepki var. 'Gerekirse biz yeni bir bina yapalım, inşa edelim sıfırdan' diyorlar. O da olabilir. Geçici olarak birkaç yıllığına bir binaya taşınırız. O bina bizim işimize geliyorsa, satın alma yoluna gidebiliriz veya yeni bir inşaata da başlarız. Konu biraz muğlak ama bu konuyu bir çekişme haline getirmeyi doğru bulmuyoruz."

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:57
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. Fatih Erbakan

YORUM YAZ

  • mustafamustafa1 sa önce
    mal taban dan parayı toplayın. toplarkende hani tv5 için uyduruk hisse satmıştınızya enayi tabanınız bunu hep yiyiyor yine aynısını yaparsınız. nede olsa mallar topluluğu. yada karşılık olarak cenneti vaad edersiniz çakallar sizi az durun fatih erbakan sizin işinizi bitirecek az kaldı.
  • Politikada aldıkları mesafePolitikada aldıkları mesafe1 sa önce
    Allah, bir adama işte böyle torunu yaşında biriyle dalaşma cezası versin; amin.
  • hayatihayati1 sa önce
    chpnin KOCAMANbinası VAR.......nediyeKİRALIK binaARIYOLAR.......GİTSİNLER birkatında OTURSUNLAR
  • berzah_berzah_2 sa önce
    yeni binaya gitmek nasip olmasın size,emanete hiyanetlik ettiniz,davayı siyonistler gibi bozdunuz ifsat ettiniz,chp ile kol kola girdiniz utanmadan birde demirtaş çıksın diye dert yandınız vah sizin halinize,hadi akp yi desteklemediniz anladık da yahu akp le chp nin hiçmi farkı yoktu,yada chp nin ağır basan hangi tarafı vardıda o tarafa geçtiniz,şimdi miras emin ellere geçiyor sizde tarihin tozlu sayfalarında yerinizi alacaksınız eriyip gideceksiniz yok olacaksınız tarih sizi nasıl anacak acaba,şairin dediği gibi yuh olsun ervahınıza,yeniden refah partisi hayırlı olsun rabbim utandırmasın doğru yoldan saptırmasın,siyonistlerin,dinsizlerin,özeliklede munafıkların oyuncağı yapmasın,hak geldi batıl zail oldu.
  • Yakman GüçYakman Güç2 sa önce
    tEMEL kARAMOLLAOĞLU MİZAH YAZARI OLMALIYDI.yAHU sANA EVVELA KİRA KONTRATININ BİTİMİNDEN EVVEP TAHLİYE TALEBİ NOTERLİKÇE İLETİLDİMİ? sONRAA MAHKEMELİKOLDUNMU ? eEEE mAHKEME TAHLİYENE KARAR VERDİMİ? daha DAHA KARARI TEMYİZ ETTİNMİ? Temyizde tahliyeye karar verdimi ? Tahliye eymeyince icracılar kapına geldimi, geldiii.Bunca zaman zarfında yeni bina bulmadında şimdi sahte kahramanlık yapıyorsun.Sanki pusuya düşürülmüş gibi.
  • ........2 sa önce
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