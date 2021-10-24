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Siyaset Karamollaoğlu'ndan akılalmaz benzetme! Erdoğan'ı Demirtaş ve Kavala ile bir tuttu
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan akılalmaz benzetme! Erdoğan'ı Demirtaş ve Kavala ile bir tuttu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın taliye edilmesi gerektiğini savunarak "Sayın Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu için siyaseten yasaklandı" dedi. Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, terör sevici Demirtaş ve Soros'un tetikçisi Osman Kavala ile kıyaslaması tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 14:46:00 -
Karamollaoğlu'ndan akılalmaz benzetme! Erdoğan'ı Demirtaş ve Kavala ile bir tuttu

TV 100'de yayınlanan bir programa katılan Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu iddia etti.

Erdoğan’ı teröristlerle bir tuttu

Karamollaoğlu, Erdoğan’ın şiir okuduğu için haksız yere Pınarhisar cezaevinde hapis yatmasını, “Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyen Selahattin Demirtaş ve Gezi kalkışmasının finansörü olan Osman Kavala’nın tutukluluğuna benzetti.

Karamollaoğlu “Sayın Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu için siyaseten yasaklandı” dedi.

İşte Karamollaoğlu’nun o açıklamaları;

"Selahattin Demirtaş tahliye olmalı. Böyle bir demokrasi böyle bir hukuk devleti olmaz. Bir insanı tutuklayacaksınız hapse atacaksınız. Beraat edecek, tam tahliye edeceği zaman yeni bir dava açacaksınız ve ondan dolayı tutuklayacaksınız. Hukukla böyle oynanmaz, kimse aptal değil. Böyle şey olur mu? Bu hukuk mu olur o zaman? Sayın Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu için siyaseten yasaklandı. Bu bir hukuk cinayetiydi. Şimdi başkası okuduğu zaman "Yok arkadaş ben iyi niyetle okudum hepinizin canına okurum" diyor. Buna adalet denir mi?  Ben hareketleri, tavırları, politikaları itibarıyla bir şahsı veya bir partiyi tasvip etmeyebilirim ama bunun üzerine bir şeyler daha ekleyerek onu düşmanlaştıramam. Yapmadığı işi, söylemediği sözü ona istinat edemem. Zaten Türkiye'nin problemi şu anda bu. Sayın Erdoğan bunu görse bile görmezden geliyor. Düne kadar, kendisi hukuksuzluğa maruz kaldığı için bütün dünyayı arkasına alarak Türkiye’ye geldi, siyasete girdi. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerekiyor, Sayın Erdoğan bunu kendisi getirdi."

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