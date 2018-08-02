Karamollaoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: Yöneticilere sesleniyorum

ABD'nin skandal yaptırım açıklamasına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan tepki geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada daha önce de Türkiye'nin birçok kez tehdit edildiğini hatırlatan Karamollaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere ABD, Rahip Brunson gerekçesiyle Türkiye’yi yaptırım uygulamakla tehdit etti. Bugün de yaptırım olarak Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza yönelik bazı kararlar alındığı açıklandı. Öncelikle ABD’nin Türkiye’ye yönelik bu tavrını ve tehdidini şiddetle kınıyoruz. Bilinmeli ki Türkiye bir müstemleke devleti değildir. Bu tarz tehditlere boyun eğecek bir kabile devleti hiç değildir."

"ABD'NİN ZİHNİYETİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"



"ABD’nin bu tür tehditleri ne ilk ne de son olacaktır." diyerek daha önceki yaptırım kararlarını ve ambargoyu hatırlayan Karamollaoğlu, "1964 yılında Johnson’ın mektubu ile Türkiye’yi tehdit edenler, şimdi aynı şeyi Trump’ın tweeti ile yapmaya çalışıyorlar. ABD’nin zihniyetinde değişen bir şey yok. Değişen tek şey mektubun yerini tweetin almasıdır. 1964’te Kıbrıs konusunda bizi tehdit ettiler. 1974’te haşhaş ekimi meselesinde bizi tehdit ettiler. Kıbrıs Barış Harekatında tehdit yetmedi üzerine ambargo koydular." ifadelerini kullandı.

"ASLA TAVİZ VERMEYİN!"



Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, bu konuda milletin her zaman devletinin yanında olacağını belirterek "Ülkemizin yöneticilerine buradan sesleniyoruz. Kesinlikle geri adım atmayın ve asla taviz vermeyin. Bu konuda milletimiz sonuna kadar yanınızda olacaktır." diyerek birlik çağrısı yaptı.