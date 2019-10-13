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Karamollaoğlu'ndan AB ülkelerinin "Barış Pınarı Harekatı" kararlarıyla ilgili açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı sonrası Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik skandal kararlarıyla ilgili, "O noktada maalesef içimiz rahat değil" dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 12:57
Karamollaoğlu'ndan AB ülkelerinin "Barış Pınarı Harekatı" kararlarıyla ilgili açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yalova'da, Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'ı ziyaret etti. Burada başkan Kaçar, meclis üyeleri ve Saadet Partililerce karşılanan Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

"Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun"

Barış Pınarı Harekatı hakkında konuşan Karamollaoğlu, "Biz tabi ki Silahlı Kuvvetlerimizle kısa zamanda başarılar elde edip çatışmaların sonuçlanmasını arzu ederiz. Tabi çatışmaların ne zaman biteceği belli olmaz. Ona da bir tarih vermek mümkün değil. Tek duamız bu işin uzamandan, kısa zamanda neticelenmesi, kısa zamanda orada hakimiyetin sağlanması ve barışın tesisi. İnşallah Silahlı Kuvvetlerimiz de bunu yapacak güce ve imkana sahiptir. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

"İçimiz rahat değil"

Avrupa ülkelerinin aldığı kararlarla ilgili yöneltilen soruya ise Karamollaoğlu, şu şekilde cevap verdi:

"O noktada maalesef içimiz rahat değil, şundan dolayı; bugüne kadar biz bu bölgedeki tüm problemlerin bu bölgedeki ülkeler tarafından çözülmesi gerektiğini vurguladık. Ne Amerika'nın ne Rusya'nın burada çözüme katkı sağlayabilecekleri kanaatinde değiliz. Hele Amerika'nın kesinlikle. Çünkü Amerika ve İsrail aynı istikamette politika üreten ülkeler. İşte bunun da ne kadar önemli olduğunu Avrupa'nın gösterdiği, Avrupa ülkelerinin gösterdiği tavırla daha açık görüyoruz şimdi. Bunu böyle olabileceğini dikkate alarak baştan beri hükümetlerin politika belirlemeleri gerekir. O zaman belki bu kavgaya bile ihtiyaç doğmazdı. Ama siz yarın size pusu kurabilecek olan, adeta sizin kuyunuzu kazmak isteyen ülkelerle, 'onlar bizim stratejik müttefiklerimiz' der ve yola çıkarsanız böyle yarı yolda bırakırlar. Maalesef bu bize bir ders olmalı. Ders de alıyor muyuz almıyor muyuz pek belli değil maalesef. Bugün bile Ortadoğu'da barış tesis edilmek isteniyorsa bu bölgedeki ülkeler bir araya gelmek mecburiyetinde. Onun için hükümetlerin gayret göstermesi icap eder. Bu laf olarak söylenir, tatbikata konmazsa bunun bir ehemmiyeti kalmaz ki. Bundan dolayı maalesef üzüntü duyuyoruz. Özellikle Amerika'nın çifte standardı herhalde bu harekat vesilesiyle ortaya net olarak çıktı. Çok net gözüküyor. Allah yardımcımız olsun ve dua ediyoruz her zaman olduğu gibi Allah akıl fikir versin hepimize."

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 12:57
  1. Yalova
  2. Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaça
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. Temel Karamollaoğlu harekat
  5. Temel Karamollaoğlu Barış Pınarı Harekatı

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