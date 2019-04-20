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Karamollaoğlu’na' Çamlıca' tepkisi: Erbakan yaşasaydı Temel Bey’in kulağını çekerdi

Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, “Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi talebiyle haklı olarak çok sıkça etkinlik yapıyor. Temel Karamollaoğlu, Ayasofya’nın açılmasını da mı ‘israf’ olarak görüyor. Merhum Erbakan Hoca yaşasaydı, kemiklerini sızlatan Temel beyin kulağını çekerdi” dedi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 20:21
Karamollaoğlu’na' Çamlıca' tepkisi: Erbakan yaşasaydı Temel Bey’in kulağını çekerdi

 Hakan Öztürk  yeniakit.com.tr 

Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, Çamlıca Camii için ‘israf ve gösteriş’ diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na tepki gösterdi. 

'Karamollaoğlu’nu kınıyorum'

Nacar cami tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Sayın Temel Karamollaoğlu’na en güzel cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan vermiştir. Aralarında CİA ve MOSSAD gibi istihbarat servislerinin destek verdiği bir proje kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tasfiye edilmek isteniyor. Sayın Erdoğan’ı tasfiye etmek isteyen lobilere maalesef Sayın Karamollaoğlu da bilerek ya da bilmeyerek destek veriyor. Milli Görüş geleneğinden gelen bir kişinin, camileri israf ve gösteriş aracı olarak tanımlayan söylemlerini kınıyorum.

'Erbakan Hoca yaşasaydı Temel Bey’in kulağını çekerdi!'

Nacar eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi talebiyle haklı olarak çok sıkça etkinlik yapıyor. Fatih Sultan Mehmet Han’ın Ayasofya Camii’nin asli amacının dışında kullanılmasına dair yaptığı beddua vardır. Müslümanların Ayasofya Camii’nin ibadete açılma ısrarı oldukça yerindedir. Sayın Temel Karamollaoğlu, Ayasofya’nın açılmasını da ‘israf’ olarak görecek. Erbakan Hoca yaşasaydı, kemiklerini sızlatan Temel Bey’in kulağını çekerdi.”

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 20:21
  1. İsmail Nacar
  2. Çamlıca Camii
  3. Temel Karamollaoğlu

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