Karamollaoğlu, 'Yeniden Refah Partisi'nin kapatılması için başvuru yaptık' demişti! Saadet'ten görülmemiş geri adım

Temel Karamollaoğlu Saadet Yeniden Refah Fatih Erbakan

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Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, gazetedeki köşesinde, "Karamollaoğlu ile sohbet: ‘Bu nas değil, akıldışılık!’ " başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Karamollaoğlu: Bakalım, mahkemeye verdik!

Balbay, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "Yeniden Refah Partisi'nin kapatılması için başvuruda bulunduk." açıklamasına da köşesinde yer verdi:

"Şimdi Yeniden Refah Partisi’ne bir destek var. Bu belli. Yasaya göre kapatılan partinin adında parti kurulamaz. Bu da açık. Bakalım, mahkemeye verdik. Fatih Bey’e (Erbakan) partide yer verdik, böyle bir tercih yaptı."

Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu'nun Mustafa Balbay ile gerçekleştirdiği söyleşiyi, partinin resmi internet sitesinden yayınladı.

Kamuoyunun tepkisinden sonra, geri adım atan parti yönetimi, röportajı internet sitesinden kaldırdı. Mustafa Balbay'ın kaleme aldığı köşe yazısı hala Cumhuriyet'te dururken, Karamollaoğlu'nun, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner'e, "O röportaj değil, bir sohbetti." dediği öğrenildi.