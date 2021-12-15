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Siyaset Karamollaoğlu, 'Yeniden Refah Partisi'nin kapatılması için başvuru yaptık' demişti! Saadet'ten görülmemiş geri adım
Siyaset

Karamollaoğlu, 'Yeniden Refah Partisi'nin kapatılması için başvuru yaptık' demişti! Saadet'ten görülmemiş geri adım

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'a konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi'nin kapatılması için mahkemeye başvurduklarını söylemişti. Saadet Partisi, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ilgili açıklamayı resmi internet sitesinden kaldırarak, 'o röportaj değil bir sohbetti' savunması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 17:42:00 - 2021-12-15 18:14:02
Karamollaoğlu, 'Yeniden Refah Partisi'nin kapatılması için başvuru yaptık' demişti! Saadet'ten görülmemiş geri adım

Temel Karamollaoğlu Saadet Yeniden Refah Fatih Erbakan 

 Yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, gazetedeki köşesinde, "Karamollaoğlu ile sohbet: ‘Bu nas değil, akıldışılık!’ " başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Karamollaoğlu: Bakalım, mahkemeye verdik!

Balbay, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "Yeniden Refah Partisi'nin kapatılması için başvuruda bulunduk." açıklamasına da köşesinde yer verdi:

"Şimdi Yeniden Refah Partisi’ne bir destek var. Bu belli. Yasaya göre kapatılan partinin adında parti kurulamaz. Bu da açık. Bakalım, mahkemeye verdik. Fatih Bey’e (Erbakan) partide yer verdik, böyle bir tercih yaptı."

Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu'nun Mustafa Balbay ile gerçekleştirdiği söyleşiyi, partinin resmi internet sitesinden yayınladı.

Kamuoyunun tepkisinden sonra, geri adım atan parti yönetimi, röportajı internet sitesinden kaldırdı. Mustafa Balbay'ın kaleme aldığı köşe yazısı hala Cumhuriyet'te dururken, Karamollaoğlu'nun, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner'e, "O röportaj değil, bir sohbetti." dediği öğrenildi.

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