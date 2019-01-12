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Karamollaoğlu söz verdi: Bize emanet edilen parayı...

Yozgat'ta yerel seçimlere ilişkin konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Belediyecilikte biz işi mutlaka ehline vereceğiz. Biz belediyede, bize emanet edilen paraya ve belediye mülküne yetim malına sahip çıkar gibi çıkacağız." dedi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:46
Karamollaoğlu söz verdi: Bize emanet edilen parayı...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Türkiye’nin Geleceği İçin Çare Var' buluşması kapsamında, partisinin Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen konferansa katıldı. Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada, siyasi ve ekonomik gelişmelere, dış politika konularına değindi.  Yerel seçimlerde seçilecek Saadet Partili adayların, belirledikleri kurallar doğrultusunda hizmet edeceğini belirten Karamollaoğlu, "Belediyecilikte biz işi mutlaka ehline vereceğiz. Biz belediyede, bize emanet edilen paraya ve belediye mülküne yetim malına sahip çıkar gibi çıkacağız. Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz, ne de israf edeceğiz. Hizmette partizanlık yapmayacağız. Kapımızı herkese açık tutacağız. Bize oy veren vermeyen, bir derdi varsa, gelecek ve kucaklaşacağız" diye konuştu.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:46
  1. Türkiye
  2. Yozgat
  3. Arifiye
  4. Temel Karamollaoğlu
  5. Saadet Partisi
  6. yerel seçim

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