‘Karamollaoğlu seçimden sonra sokağa bile çıkamaz’

MUHAMMET KUTLU ANKARA

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na bir mektup yazan 12 Eylül’de merhum Necmettin Erbakan’ın cezaevi arkadaşı olan Milli Selamet Partisi Konya Milletvekili Şener Battal, “3-5 milletvekili vaadi için Milli Görüş’ü paralı asker haline getirdiniz” demişti. Battal çıktığı bir programda SP yöneticilerini eleştirmeye devam ederek “İstifa etsinler, yoksa seçimden sonra sokağa çıkamazlar” dedi.

Erdoğan, Erbakan'ın yolunda

Televizyonda çarpıcı açıklamalarda bulunan Şener Battal, şunları dile getirdi: “14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin kaderine büyük etkide bulunacak son derece önemli bir seçim. Mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş’ün yetiştirdiği en önemli devlet adamı. Merhum Erbakan hocamızın talebesi. İnanın, merhum Erbakan’ın ağır sanayiden yerli ve milli savunma sanayisine, Ayasofya’nın açılmasından boğazın tüp geçitle geçilmesine, nükleer santral yapılmasına kadar tüm hayallerini, projelerini hayata geçirmiş bir lider. Şimdi ona destek olmak varken, Erbakan hocamızın kurduğu tüm partilerin kapatılmasında dahli olan CHP ve CHP zihniyetlilerle bir araya gelinmesi son derece yanlıştır. Aklın yolu, Milli Görüş’ün yetiştirdiği Erdoğan’ın etrafında toparlanmaktır.

Perişan olacaklar

Vatandaşlarımızın Erdoğan’a oy vermesi gerektiğini milli bir görev olarak tavsiye ediyorum. Cumhur İttifakı’nın içinde Erbakan hocamızın oğlu Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi de bulunuyor. Ona da oy versin Milli Görüş davasına inanan vatandaşlarımız. Yedili ittifakın kazanması halinde Türkiye’nin geleceğinin kaybedileceğini görüyorum ve endişe duyuyorum. İnşallah hezimete uğrayacaklar. Seçimden sonra Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ortalığa, sokağa çıkamayacaklar. Perişan alacaklar. Tarihe bu şekilde geçecekler.” Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’nun Diyarbakır annelerini ziyaret edemediğine dikkat çeken Battal, şöyle devam etti:

Mektubu yırtacağım

“Şu Diyarbakır annelerini ziyaret etsinler bu mektubu yırtacağım. Ziyaret edemezler. Çünkü PKK/HDP kızar. Şu anda HDP ve PKK sözcüleri düğün bayram ediyor. ‘Seçimi kazanır kazanmaz af çıkaracağız, Apo’yu serbest bırakacağız, hapisteki PKK’lıları bırakacağız’ diyorlar. Onun ötesinde şu anda ne istiyorlar Kürtçe konuşulabiliyor yazılabiliyor Propaganda yapılabiliyor. Fakat onlar muhtariyet istiyorlar. Türkiye’yi bölmek istiyorlar olay bu. Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt terör devleti kurmak istiyorlar. Bu şer ortaklığından ibaret olan yedili ittifakı zayıflatmamız lazım. Bu mektup o kadar büyük etki yaptı ki şu anda Temel Karamollaoğlu yapayalnız adam ve tek çaresiz. Ona tavsiyem istifa etmesidir. Artık Karamollaoğlu’nun arkasında milli görüşçüler yok. CHP’ye iltihak etsin, katılsın. CHP’den milletvekili olsun. Tavsiyem budur. Çünkü davaya çok büyük ihanet etti. Diyarbakır annelerini ziyaret etsin. ‘Kahrolsun PKK terör örgütüne diyorum’ desin. Ben yazdığım mektubu yırtıp atacağım.”

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