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Gündem Karamollaoğlu şaşırtmadı! Çakılan dolara ilginç yorum
Gündem

Karamollaoğlu şaşırtmadı! Çakılan dolara ilginç yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketlerinin ardından çakılan dolar kuru karşısında ölü taklidi muhalefetin kuyruğuna katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ilginç iddialar ortaya attı. Vatandaşları mutlu eden gelişme sonrası Karamollaoğlu hükümeti hedef alarak yine şaşırtmadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 14:03:00 - 2021-12-22 14:10:32
Karamollaoğlu şaşırtmadı! Çakılan dolara ilginç yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyon dolarla ifade edilen yalılarında oturarak, faiz sistemiyle milletin üzerinden servetlerine servet katan işadamı maskeli tefecilerin tekerine çomak soktu.

Faize karşı savaş başlatan Erdoğan peş peşe çekilen kur operasyonlarına da açıkladığı ekonomi paketleriyle 'dur' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası çakılan döviz kuru karşısında ölü taklidi yapan muhalefetin kuyruğuna Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Vatandaşı sevindiren gelişmeyle ilgili günler sonra açıklama yapan Karamollaoğlu ilginç iddialar ortaya atarak hükümeti hedef aldı.

Temel Karamollaoğlu, "Dolar adeta ülkemizde esas para haline geldi. Türk parası dolara endekslendi. Bu model başarılı olmazsa ortaya çıkacak mağduriyetin bedelini kim ödeyecek?" dedi.

Bununla da yetinmeyen Karamollaoğlu sözlerinin devamında "İktidarın politika ve karar değişiklikleri arasındaki açı farkı hep 180 derece." iddiasını ortaya attı.

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