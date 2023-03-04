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Siyaset Karamollaoğlu oran verdi... Saadet Partililer bile inanamadı
Siyaset

Karamollaoğlu oran verdi... Saadet Partililer bile inanamadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan iddialı bir açıklama geldi. Seçimi farkla kazanacaklarını iddia eden Karamollaoğlu, oran verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 18:53:00 - 2023-03-04 19:17:37
Karamollaoğlu oran verdi... Saadet Partililer bile inanamadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun il başkanları toplantısında yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Karamollaoğlu cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 60'la kazanacaklarını iddia etti.

"Yüzde 60’la zafer kazanacağız" diyen Karamollaoğlu'nun iddialı çıkışı sosyal medyada alay konusu oldu.

Masanın adayı Kılıçdaroğlu oldu

6'lı Masa'nın 5 üyesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak göstermişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddedip masayı dağıtmıştı.

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