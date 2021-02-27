Karamollaoğlu merhum Erbakan Hoca'yı anma programında konuştu: İttifakı meşrulaştırma çabası!

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"Bundan 10 yıl önce milyonlarca insanın duaları eşliğinde ebediyete uğruladığımız Erbakan Hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz." diyerek konuşmasına başlayan Karamollaoğlu, Merhum Erbakan'ın 'Yeniden büyük Türkiye' hedefini şu ifadelerle yorumladı: "Kutuplaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye, baskı ve yasakların değil, insan hakları ve özgürlüklerin olduğu bir Türkiye anlıyoruz."

'Hocamın çizgisinden hiç ayrılmadım'

Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın çizgisinden hiç ayrılmadığını söyleyen Karamollaoğlu, "Erbakan Hocamızla ilk tanıştığımda 26 yaşındaydım. O günden beri onun ne yanından ne de çizgisinden ayrılmadım. Erbakan'ın yolundan giderek onu izlemek ancak ve ancak Hocamızı doğru anlamakla mümkündür. Erbakan Hocamız milletin değerlerini küçümseyenlerle mücadele etti. Biz de tıpkı onun gibi milletin değerlerini istismar edenlerle mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'Hocamız merhum Ecevitle de merhum Demirel ile de ittifak etti'

İçinde bulunduğu ittifakı meşrulaştırmaya çabalayan Karamollaoğlu, merhum Erbakan'ın hayatından bazı örnekler verdi:

"Saadet Partisi'nin çizgisi Erbakan'ın çizgisidir. Hocamız, bu ülkeye hizmet edebilmek için toplumun her kesiminden kişilerle bir araya geldi. Merhum Ecevit ile de merhum Demirel ile de ittifaklar yaptı. Mücadelesini yaparken hiçbir zaman kutuplaştırmadı. Şahıslarla değil zihniyetlerle mücadele etti. Hiç kimseyi hainlikle suçlamadı. Yalan ve iftiraya tenezzül etmedi. O yüzden biz Erbakan'ın çizgisini sadece beğenen değil onu içselleştiren bir anlayışa sahibiz."

'Kimse Erbakancılık yaparak bize ayar vermeye kalkmasın'

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün neredeyse herkes Milli Görüşçü, herkes Erbakancı. Bunda sorun yok ama hiç kimse Erbancılık adı altında Saadet Partisine de ayar vermeye kalkmamalıdır."