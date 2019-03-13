Karamollaoğlu 'Kaybederseniz bırakacak mısınız?' sorusuna bakın ne cevap verdi Katıldığı bir televizyon programında seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalar yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim sonrası koltuğu bırakmayacağını belirterek, "Biz bu işten vazgeçmeyiz" dedi.

31 Mart seçimlerine kıs bir süre kala liderler miting ve televizyon programlarına hız verdi. Seçim çalışmaları kapsamında bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Kaybederseniz ne olacak?' Çıktığı bir siyasi programda moderatörün sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, gelen "Kaybederseniz ne olacak?" sorusuna cevap vermeye çalıştı. Cevap verirken zorlanan Karamollaoğlu; koltuğunu bırakmayacağını belirterek, "Biz bu işten vazgeçmeyiz." dedi.

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