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Karamollaoğlu 'Kaybederseniz bırakacak mısınız?' sorusuna bakın ne cevap verdi

Katıldığı bir televizyon programında seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalar yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim sonrası koltuğu bırakmayacağını belirterek, "Biz bu işten vazgeçmeyiz" dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:55

31 Mart seçimlerine kıs bir süre kala liderler miting ve televizyon programlarına hız verdi. Seçim çalışmaları kapsamında bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

'Kaybederseniz ne olacak?'

Çıktığı bir siyasi programda moderatörün sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, gelen "Kaybederseniz ne olacak?" sorusuna cevap vermeye çalıştı. Cevap verirken zorlanan Karamollaoğlu; koltuğunu bırakmayacağını belirterek, "Biz bu işten vazgeçmeyiz." dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:55
  1. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • Ebu Harun Ebu Harun 17 dk önce
    Yemedi değil mi temel amca.. Vesselam
  • ZAFERZAFER19 dk önce
    Göreve getirenler ne zaman bıraktırırlarsa o zaman

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