Karamollaoğlu kamyon çarpmışa dönecek! Büyük şok

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, Ayasofya ile ilgili sözleri büyük tepki çeken Temel Karamollaoğlu'na çok sert çıktı.

Karamollaoğlu için "Yüzde 50 artı 1’in özelliği sebebiyle kıymete binen ‘küsurat’ partisiyle kendini nimetten saydı ve bunu, solun hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne kattı" ifadelerini kullanan Bol, "İşte CHP saflarında, kendilerine ikbal arayanların dava adamlıkları bu kadardır" dedi.

Bol, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Temel Karamollaoğlu’nu, Erbakan’ın saflarında Sivas Belediye Başkanı olduğu günden beri tanıyoruz.

Beyefendinin belediye başkanı olduğu zamanda, Sivas’taki Madımak Oteli’nde 35 kişi yakılarak öldürülmüştü.

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Ölenler sol kesimdendi, Beyefendi ise, sağın temsilcisi olarak başkanlık makamındaydı.

Bu yüzden; şimdi aralarında bulunmaktan büyük haz duyduğu solcuların hedefi olmuş ve adeta tu-kaka edilmişti. Ve hatta mahut kesim tarafından ‘katil’ diye yaftalanmıştı.

Aradan 30 yıl geçti; artık ne değiştiyse ‘katil’ ilan edilen bu adam, aynı çevreler tarafından ‘bilge insan’ diye anılır oldu! Malum solun gözünde tüm sağdakiler limon hüviyetindedir; sıkıp suyunu çıkarırlar, sonra da posasını kaldırıp atarlar.

Ama Karamollaoğlu’nun sağda olup olmadığını, daha açık ifadesiyle siyasi yelpazenin neresinde durduğunu belli ki kendisi de bilmiyor!

Yüzde 50 artı 1’in özelliği sebebiyle kıymete binen ‘küsurat’ partisiyle kendini nimetten saydı ve bunu, solun hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne kattı.

Terör örgütünün uzantısı partiyle iş tutan CHP liderini cumhurbaşkanı yapmak için âdeta çırpınıyor.

Halbuki Erdoğan, onun eski liderinin (Erbakan) hayallerini bir bir gerçekleştiren yegâne liderdi. Eğer Erbakan’ın ideallerinde samimi iseler, Erdoğan’a bir ömür boyu medyun-u şükranda bulunmaları gerekirdi.

Nerdeee?

Erdoğan’a teşekkür etmek şöyle dursun, Erdoğan’ın karşısına dikilen, emperyalizmin organize ettiği cephede yer almayı maharet bildiler.

Erbakan’ın hayalinde Ayasofya’yı ibadete açmak vardı, Erdoğan bunu gerçekleştirdi. Bu kişiler, bu inançlarında samimi iseler, Ayasofya’nın ibadete açılması yalanına canlarını vermeleri gerekirdi, değil ki gerçeğine!

Böyle yapmalarını beklerken bir de ne görelim? Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinden rahatsızlık duyan tuhaf bir halleri var!

Karamollaoğlu, Ayasofya ile ilgili, geçenlerde öyle bir laf etti ki karadan da kara olup zifiri karanlığını açığa çıkardı.

Neymiş efendim; Ayasofya çok büyükmüş, bir kısmı turistlerin ziyaretine açılabilirmiş.

Bir kez olsun, merak edip Ayasofya’ya gitseydi, böylesine absürt bir lafı etmezdi. Zira Ayasofya her gün yerli ve yabancı binlerce turist tarafından, zaten ziyaret edilmektedir.

Bir tarafını, bir kesime açmak ne demek? Ayasofya’nın her tarafı, her kesime açık.

‘Sirkatin söyleten’ bu açıklamasıyla belli ki Ayasofya’ya gitmemiş bile!

İşte bunların Ayasofya aşkı bu kadar! Orasının ibadete açılmasındaki samimiyetleri de bu kadarmış.

On yıllar boyu ‘Zincirler kırılsın! Ayasofya açılsın!’ diyeceksin. Bu uğurda mitingler düzenleyeceksin. Açılınca da, gitmeyeceksin!

İnsan, turist olarak gidip o manzarayı görür ve böyle bir lafı etme rezilliğini yaşamaz.

İşte CHP saflarında, kendilerine ikbal arayanların dava adamlıkları bu kadardır.

Milletimizin şafağı, bunların gerçek yüzlerini gördüğü gün sökecektir!

Ve o vakit, yarından da yakındır!"