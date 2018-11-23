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Karamollaoğlu ittifak için CHP ile görüşmeye hazır

Yerel seçimler öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

23 Kasım 2018 Cuma 12:16
Karamollaoğlu ittifak için CHP ile görüşmeye hazır

ANKARA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşme talebinde bulunduğunu belirterek, “Önümüzdeki hafta başında görüşebiliriz. Biz ittifaklarla ilgili kanaatlerimizi daha önce duyurmuştuk. Mahalli seçimlerde ittifakların söz konusu olmadığını ancak seçim bölgeleri bazında birtakım dirsek temaslarının olabileceğini söylemiştik” dedi.

Karamollaoğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı makamında ziyaret etti.

Karamollaoğlu, Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz’ün, Saadet Partisi Genel Merkezi’nin tahliye edilmesine ilişkin açtıkları davayı kazanmaları konusundaki bir soruya, “Adli süreç tamamlandı ve biz yeni bir yer arayışı içindeyiz. Mekan değişebilir, biz yolumuza başka mekanda devam edebiliriz. Bu bizim çalışmalarımızı engellemez” diye konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:16
  1. Saadet Partisi
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. CHP
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Şemsi Bayraktar
  6. Türkiye Ziraat Odaları Birliği
  7. Necmettin Erbakan
  8. Fatih Erbakan
  9. Mehmet Altınöz

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