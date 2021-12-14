Karamollaoğlu güldürdü: Kılıçdaroğlu bir babayiğit!

2023'te yapılacak seçimler için siyasi partilerin hazırlıkları devam ediyor.

Bu hazırlıklar içindeki en büyük belirsizlik ise partiler arasında ittifak kurulup kurulmayacağı...

Son yıllarda CHP, İyi Parti ve HDP ile oldukça yakın ilişkiler içerisine giren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu 3 parti arasından kurulan ittifakta yerini aldı.

Saadet Partisi'nin hangi ittifakta yerini alacağı da merakla bekleniyor.

"Kılıçdaroğlu bir babayiğit"

Konuyla ilgili Saadet Lideri Karamollaoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulunurken, ittifak konusuna dahil "Kılıçdaroğlu bir babayiğit. Partisini herkesle diyalog kurabilecek noktaya getirdi. Tabanımıza diyoruz ki biz size başka CHP’ye başka konuşmuyoruz. Hepsi dört sözcük: ifade, düşünce, inanç özgürlüğü. Kemal Bey’le, Meral Hanım’la bunda birleşiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Madımak olaylarını engellemek için yaptıklarıma baksınlar"

Saadet Partisi Lideri, CHP'lilerin kendi yüzüne sık sık vurduğu Madımak Oteli'nde yaşananlara ilişkin ise şunları söyledi;

“O gün olayları önlemek için yaptığım konuşmaya baksınlar. 2 Temmuz’da Sivas, üç gün sonra 5 Temmuz’da Başbağlar. Karanlık noktalar var. Kent güvenliğinden kimlerin sorumlu olduğu belli. İnfial çok büyük, işi çığırından çıkardılar. ”