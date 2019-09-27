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Karamollaoğlu görevi bırakıyor mu? Açıkladı

Görevi bırakma yaşının geldiğini söyleyen Karamollaoğlu, ancak yerine şu ana kadar bir aday çıkmadığını söyledi.

27 Eylül 2019 Cuma 20:32
Karamollaoğlu görevi bırakıyor mu? Açıkladı

Saadet Partisi kasım ayında kongre yapacak.

Kongrede Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı merak edilirken Karamollaoğlu'ndan dikkat çekecek bir açıklama geldi.

"Artık yaşımız kemale erdi"

Karamollaoğlu konuyla ilgili olarak, “Başka aday çıksa da devretsem diyorum aslında… Artık bizim yaşımız kemale erdi. Ama şu anda pek gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, partilere yönelik yaptığı ziyaretlere ilişkin olarak da, “Tüm bu ziyaretlerin sonunda, bunları dikkate alarak ileride nasıl bir politika izlememiz gerektiğini belirleriz. Bu kongreden sonra yeni bir çalışma sistemi oturtalım istiyoruz. Ülkenin meseleleri ile ilgilenmek üzere kapsamlı bir çalışma başlatmak istiyoruz.” dedi.

 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 20:32
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • Misafir Misafir 22 dk önce
    Defolsun HDP ve CHP ittifakçısı
  • CühelaCühela32 dk önce
    Ne bırakmak mı? 250 yaşında inşallah.
  • SezginSezgin34 dk önce
    Muharrem İnce Saadet'in başına yakışır. Genç enerji dolu bir insan.
  • kazım çobanderelikazım çobandereli36 dk önce
    görevi bırak ta hayatında doğru yaptığın birşey olsun!

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