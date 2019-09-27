Karamollaoğlu görevi bırakıyor mu? Açıkladı

Saadet Partisi kasım ayında kongre yapacak.

Kongrede Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı merak edilirken Karamollaoğlu'ndan dikkat çekecek bir açıklama geldi.

"Artık yaşımız kemale erdi"

Karamollaoğlu konuyla ilgili olarak, “Başka aday çıksa da devretsem diyorum aslında… Artık bizim yaşımız kemale erdi. Ama şu anda pek gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, partilere yönelik yaptığı ziyaretlere ilişkin olarak da, “Tüm bu ziyaretlerin sonunda, bunları dikkate alarak ileride nasıl bir politika izlememiz gerektiğini belirleriz. Bu kongreden sonra yeni bir çalışma sistemi oturtalım istiyoruz. Ülkenin meseleleri ile ilgilenmek üzere kapsamlı bir çalışma başlatmak istiyoruz.” dedi.