Karamollaoğlu 'Erdoğan ittifak teklif etti' deyip kararını duyurdu

Siyaset kulisleri günlerdir Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu arasında gerçekleştirilen görüşmeyi konuşuyor. İkili arasında neler konuşulduğu en çok merak edilenler arasında yer aldı. Konuyla ilgili SP lideri Karamollaoğlu, konuyla ilgili Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

"Anlaşamamakta anlaştık"

Cumhurbaşkanı tarafından ittifak daveti aldığını ancak sistem değişikliğini öne çıkardığını belirten Karamollaoğlu, "Denetlenemeyen bir başkanlık sistemi oluşmuş… Sistemde, bütün yetki tek kişide. Bunun mahsurlu olduğunu ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı yönetimin normal olduğunu belirtince anlaşamamakta anlaştık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde değişiklik düşünmediğini çok açık ifade etti. Ben de sistem değişikliğini önemsediğimi, bu olmadan seçim ittifakı da olmayacağını belirttim" dedi.