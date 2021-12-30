Karamollaoğlu daha ne kadar milleti aptal yerine koyacak?

Emin Pazarcı, Akşam gazetesinde kaleme aldığı yazısında, HDP'li Feleknas Uca'nın zırvalarına yer verip konuyu SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na getirdi. Bakalım, Karamollaoğlu daha ne kadar millete aptal muamelesi yapıp, "HDP, PKK ile arasına mesafe koyuyor" diyecek? İşte o yazı:

"Çok garip işler oluyor Türkiye'de çok. Terör ve terörist destekçiliği, son günlerde hadsizlik ve densizliğe dönüştü. Artık, milletin gözünün içine baka baka yapılıyor...

TBMM'de, CHP, İyi Parti ve SP ile yol arkadaşlığı yapan HDP'nin Feleknas Uca isimli bir milletvekili var. Oturmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a bazı sorular hazırlamış. Cevaplandırması için "soru önergesi" olarak TBMM'ye vermiş. Bunu da twitterdaki "mavi tıklı" hesabından duyurmuş:

"MİT'in Federe Kürdistan'da yaşayan insanlara yönelik tehdit ve ajanlık dayatmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na sordum."

"Ne biçim ifadeler bunlar" demeyeceğim. Yıllardır alıştık, hep bu ülkeye düşmanlık dolu ifadeler kullanıyorlar. Şimdi densizliğin zirvesine çıktılar, MİT'in faaliyetlerini sorguluyor, üstüne bir de bilgi istiyorlar. Hem de hiç sıkılmadan pervasızca.

Verilmez elbette. Zaten verilse sonucun nereye gideceği belli: Vaktiyle FETÖ'nün MİT elamanlarını listeleyip PKK'ya ilettiği gibi olacak. Hepsi tek tek katledilecek. Yetmeyecek, ülke düşmanı terör örgütü gerekli tedbirleri alacak.

Gerçi hâlâ içimizde SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gibi millete aptal muamelesi yapıp, "HDP, PKK ile arasına mesafe koyuyor" diyenler var. Ama Anayasa Mahkemesi'ne sunulan HDP hakkındaki iddianamedeki belgeler ile devletin elindeki istihbarat bilgileri öyle demiyor.

Hem milletin feraseti ile alay ediyor, hem de bir insanlık suçu olan terör oluşumlarına milleti alıştırmak için çırpınıyor bunlar. (...)"