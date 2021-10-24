Karamollaoğlu: Başkanlık Sistemi'ne bütünüyle karşı değiliz

Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında Başkanlık Sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, "Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından sonra Cumhur İttifakı'yla tamamen bağlar koptu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben Tayyip Bey'in düşmanı da değilim hasmı da değilim. Siyasette düşmanlık da hasımlık da olmaz. Rekabet olur. Farklı kulvarlarda yürüyoruz. Ülkenin problemlerinin çözümünü farklı formüllerle arıyoruz.

“Başkanlık Sistemi'ne bütünüyle karşı değiliz”

Geçen sefer de ittifak konusu gündeme geldiğinde. O zaman Sayın Erdoğan'la 2 veya 3 kere görüştüm. Prensiplerimiz var demiştim. Bizim bugünkü Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne itirazımız var. Aslında Başkanlık Sistemi'ne bütünüyle karşı değiliz ama kontrol edilemeyen sisteme karşıyız. Biz doğrudan doğruya Parlamenter Sistem'e dönebiliriz."