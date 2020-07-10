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Aktüel

Karamollaoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılması kararını değerlendirdi:

"Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:40:28 -
Karamollaoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılması kararını değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yönündeki Danıştay kararını takdirle karşıladığını ifade etti.

Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını değerlendirdi.

Ayasofya konusunu gündeme getiren başta merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan olmak üzere yarım asırdır mücadele eden herkese teşekkür ettiğini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum. Bu, milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yönünde alınmış bir karardır."


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