  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Fahrettin Koca'dan vatandaşlara uyarı: Sakın kullanmayın

Bakan Kurum: 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı!

Macron sessizliğini bozdu! 'Zevk aldığımı mı sanıyorsunuz?'

Ruslardan beklenmedik dünya ayağa kaldıran flaş açıklama: Uranyum konusu tartışmalara neden olacak!

İndirimli kıyma ve kuşbaşıları raflarda yerini aldı

Amerikalılar "TikTok" yüzünden birbirine düştü! Çinlilere ve Amerikalılara "Truva Atı" mı, günah keçisi mi!

Ağıralioğlu'nun açıklaması sonrası İnce'den jet açıklama

Milyonlar sokaklarda, yarın da baskılar devam edecek! O ülkede yer yerinden oynuyor! Tehlike kapıda!

Türkiye'nin Türk madencilik şirketi 2 milyonluk ithalatı önledi! 1 milyonluk dev ihracat gerçekleştirdi

Mustafa Sarıgül: 8 Nisan ve 19 Nisan'ı aklınızda tutun
Siyaset Karamollaoğlu Ayasofya Camii için ilk "ama"yı söyledi!
Siyaset

Karamollaoğlu Ayasofya Camii için ilk "ama"yı söyledi!

Yeniakit Publisher
2023-03-22 22:55:00 -
Karamollaoğlu Ayasofya Camii için ilk "ama"yı söyledi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya Camii ile ilgili ilk "ama"sını söyledi.

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Ayasofya Camisi'ne ilişkin akıllara zarar bir mesaj paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Müslümanlarla alay eder gibi ifadeler kullandı.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Karamollaoğlu, "Ayasofya fethin sembolüyse Fatih’in sembolü de adalettir. İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır." dedi.

Karamollaoğlu gelen tepkileri Davutoğlu'nun Karar gazetesinde yumuşatmaya çalıştı.

CHP'lilerin Ayasofya'ya ilişkin hazımsızlığına ilk "ama" ile karşılık veren Karamollaoğlu, "Ne Kılıçdaroğlu ne de başkası Ayasofya’yı cami olmaktan çıkaramaz. Ama bazı bölümleri turistlere açılabilir." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23