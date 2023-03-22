Karamollaoğlu Ayasofya Camii için ilk "ama"yı söyledi!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Ayasofya Camisi'ne ilişkin akıllara zarar bir mesaj paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Müslümanlarla alay eder gibi ifadeler kullandı.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Karamollaoğlu, "Ayasofya fethin sembolüyse Fatih’in sembolü de adalettir. İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır." dedi.

Karamollaoğlu gelen tepkileri Davutoğlu'nun Karar gazetesinde yumuşatmaya çalıştı.

CHP'lilerin Ayasofya'ya ilişkin hazımsızlığına ilk "ama" ile karşılık veren Karamollaoğlu, "Ne Kılıçdaroğlu ne de başkası Ayasofya’yı cami olmaktan çıkaramaz. Ama bazı bölümleri turistlere açılabilir." dedi.

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