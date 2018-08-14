0553 313 94 23

Karamollaoğlu: Allah rızası için yapmayın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin yerel seçim tarihini erkene almak isteyeceğini iddia ederek, "Ben de ısrarla bütün milletvekillerine diyorum ki, Allah rızası için yapmayın." dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 14:08
Karamollaoğlu: Allah rızası için yapmayın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, AK Parti'nin 4 Kasım'da yerel seçim yapma planı olduğunu iddia etti. Saadet Partisi lideri, Meclis'teki partilere ve milletvekillerine ''Allah rızası için yapmayın'' diyerek seslendi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın programına konuk oldu.

"ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN"

Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Genel seçimleri öne aldılar, bu problemlerin geleceğini görüyorlardı. Şimdi Meclis'te tekrar bir anayasa değişikliği ile mahalli seçimleri öne alma çabası var. 4 Kasım deniliyor. Ben de ısrarla bütün milletvekillerine diyorum ki Allah rızası için yapmayın. Bu AK Parti milletin ciddi manada canını yakacak bir takım adımları atabilmek için önündeki seçim tehdidini ortadan kaldırmak istiyor. Vatandaşa ben hesap veremem diyor. Gecikirse zorlanırım diyor."

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 14:08
  1. AK Parti
  2. Saadet Partisi
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • yusufyusuf1 sa önce
    ya sen ne rahatsız adamsın kimin adına konusuyorsun arkadaş hele onu de bakalım ayıptır gunahtır senın yaptıgın bu ulkeye bu mıllete zarar verıyor millet devlet elele vermis savaşa karşı mucadele ederken senın gundem degıstırme gıbı bı rgayretın ıcıne gırmene ne demelı yoksa bırılerı kulagına gundemı degıstır dıye bırseymı fısıldadı yeter artık al yanına yardakcılarını en dogrusu chp ye katıl yaptıgının chp zıhnıyetınle hıcbır farkı yok.Hadı kuldan utanmıyorsun onu anladık yalan dolan takıyye zerre kadar ınancın varsa ALLAH tan kork barı bu ısın mahserı var
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    allah rızası için dilenci mollayabir sadaka.
  • MuhsinMuhsin1 sa önce
    Yalancı ....  bir de inandırıcı olsun diye Allah rızası için demiş. . .
  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci1 sa önce
    git şurdan. bu adamın dediklerinintam tersi dorğudur. Allah bir dediği dışında başka sözüne inanmayın
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ayaklanan halk CHP'li belediyeye yürüdü!
  1. Ayaklanan halk CHP'li belediyeye yürüdü!
  2. 12 üniversite rektöründen ABD'ye kınama
  3. Fahrettin Altun: AK Parti'nin en..
  4. Kuzey Kore, Kore Savaşı'nın bitişinin..
  5. Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 kişi..
  6. Nevşehir'de takla atan otomobil..
  7. Bahçeli imzaladı! İYİ Partili isim..
  8. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
  9. Eski HDP İstanbul İl Başkanı gözaltında!
  10. KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanır?
  11. 2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman..
  12. Fuat Oktay'dan AK Parti mesajı
  13. 'Eşime baktılar' diyerek baltayla..
  14. FETÖ'nün sözde 'diyanet sorumlusunun..
  15. BBC duyurdu! Piyasaya Türk Lirası..
  16. Beylikdüzü 2018 kurban kesim alanı ve..
  17. Kurban fiyatları İstanbul! 2018..
  18. Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav..
  19. Kenan Işık’ın sağlık durumunda son..
  20. Fuat Oktay'dan AK Parti mesajı
Brunson'un Türkiye'deki gizli görevi ortaya çıktı
Brunson'un Türkiye'deki gizli görevi ortaya çıktı
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?