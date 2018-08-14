Karamollaoğlu: Allah rızası için yapmayın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, AK Parti'nin 4 Kasım'da yerel seçim yapma planı olduğunu iddia etti. Saadet Partisi lideri, Meclis'teki partilere ve milletvekillerine ''Allah rızası için yapmayın'' diyerek seslendi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın programına konuk oldu.

"ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN"

Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Genel seçimleri öne aldılar, bu problemlerin geleceğini görüyorlardı. Şimdi Meclis'te tekrar bir anayasa değişikliği ile mahalli seçimleri öne alma çabası var. 4 Kasım deniliyor. Ben de ısrarla bütün milletvekillerine diyorum ki Allah rızası için yapmayın. Bu AK Parti milletin ciddi manada canını yakacak bir takım adımları atabilmek için önündeki seçim tehdidini ortadan kaldırmak istiyor. Vatandaşa ben hesap veremem diyor. Gecikirse zorlanırım diyor."