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Karambola meyvesi kanser oluşumunu önlüyor

Halk arasında yıldız meyvesi olarak bilinen karambolanın faydalarını sizler için araştırdık...

21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:25
Karambola meyvesi kanser oluşumunu önlüyor

Karambola tropik meyveler arasında oldukça popülerdir ve halk arasında yıldız meyvesi olarak bilinir.

Tadı portakal, papaya ve greyfurta benzeyen karambola kalori olarak oldukça düşüktür. Diyet yapanların rahatlıkla tüketebileceği bu meyve kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko, bakır, fosfor, demir ve C vitamininden zengindir.

Vücudu zararlı toksinlerden arındıran karambola kanser hücrelerinin oluşmasını önler, kabızlığa iyi gelir, hasarlı hücreleri onarır, cilt hücrelerini yeniler, yaşlanma etkilerini azaltır, doğum sonrası cilt lekelerini ve sivilceleri giderir, saçların dökülmesini önler.

Karambola ayrıca cilt hastalıklarına iyi gelir, yüksek ateşi düşürür, grip için etkili bir meyvedir.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:25
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