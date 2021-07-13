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Ekonomi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Ekonomi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Sözleşmeli Personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 13:52:00 -
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 1 adet sözleşmeli personel alınacak.

İlan edilen her bir pozisyonun beş katı kadar yedek aday belirlenecek. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacak.

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