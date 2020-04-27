Karaman'dan kritik açıklama: Kulüplerin 4 haftaya ihtiyacı var

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karantina günlerinden, Süper Lig'in durumuna kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"Kulüplerin 4 haftaya ihtiyacı var"

''Herkes bir öngörü ortaya atıyor. Mutlaka fikirler olmalı. Virüsün kontrol altına aldığı bir ülke olan Çin, liglerin başlama tarihini Haziran sonu Temmuz başı diyor. Almanlar 19 Mayıs'ta oynamak istiyor bu bir öngörü. Futbol federasyonu karar veremiyor. Olağanüstü bir durumda kararı tek başına bir kurum veremiyor. Almanlar diyor ki '' Sezon sonuna kadar 2 kez test yapacağız, antrenmandan ve maçtan önce'' Teknik direktörde çıktı virüs, hakemde çıktı, takımın en önemli iki oyuncusunda çıktı ne yapacaksın? Oyuncu sakatlandı acil hastaneye gitmesi gerekiyor, şu aşamada kaç kişi hastaneye gitmek istiyor? Benim öngörüm, Türkiye'deki görüntü minimum 1 aya daha ihtiyacımız var. Müthiş bir çalışma var ülkemizde. Tebrik etmek lazım. Mayıs'tan sonra bir karar almak, kulüplerin 4 haftaya ihtiyacı var. Bu süreci verdikten sonra ligin başlama tarihini çok rahat söyleyebiliriz. Ben Haziran'da ligin başlayacağına inanmıyorum.''

Karaman Yeni Malatyaspor'un kümede kalma formülünü ''3 tane maçı yüzde yüz kazanmak zorundayız. Ama bunun için de iyi hazırlanmalıyız.'' olarak açıkladı.

Tecrübeli teknik adam, Bursaspor dönemiyle ilgili ''Bursaspor'a gittiğimde takım çat çat oynuyordu. Belluschi, Batalla... Biz diğer takımlara gittiğimizde pas vermeyi öğretiyorduk. Bursaspor'da kadro çok iyiydi. Taktik anlamda düşündüklerimi yapabiliyordum'' dedi.

Karaman'ın açıklamalarıdan satır başları şu şekilde:

''Ekonomik baskı bütün takımları mahvetti. Koronavirüsten sonra bu takımların işi daha zor. Yardımlar olmasaydı bazı takımlar lige başlayamazdı. Kulüpler geçmiş dönemdeki oyunculara borçlarını ödeyemedi.''

''Geriye doğru gittiğim zaman kendimi çok eleştiriyorum. O günler ile bugünler arasında çok fark var öğrenmek zorundayız.''

''Kayserispor maçına giderken bazı futbolcular yanımıza geldi, 'Bifouma otobüse binerse biz binmeyiz' dediler.''

''Jürgen Klopp emekçi bir adam. Maçtan önce 40 dakika sohbet ettik. Dortmund'a başladığı ikinci gün hazırlık maçı oynuyordu. Dünya görüşü farklıydı. bana Enes'i sormuştu, 'Aubameyang sadece at gibi koşuyor ama ben buna futbolu öğreteceğim' dedi. Aubameyang'ı futbolcu yapan Klopp'tur.''

''Yeni Malatyaspor'da Guilherme ve Jahovic gitmeseydi, Sergen Yalçın'ın gitmesine gerek kalmazdı.''

''Yiğithan Güveli kilo almış 2 metre boyu var, iki ayağını kullanıyor, oyun zekası var. Sakatlıklarla uğraşıyor. 'Bu halin ne senin ya kabul etmiyorum' dedim.''