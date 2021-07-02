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Gündem Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 7'si daha tutuklandı
Gündem

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 7'si daha tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 7’i daha tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 14:47:00 -
Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 7'si daha tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan H.A, F.G, M.V.A, M.O.B, Y.Ö, A.A. ve E.K. adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 15'e yükseldi.

Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 Haziran'da kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 26 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2'sinin cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.

 

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