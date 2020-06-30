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Aktüel

Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-30 01:01:39 -
Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

KARAMAN (AA) - Karaman'da tek başına yaşayan 76 yaşındaki Hüseyin Rahmi Aksoy, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ahi Osman Mahallesi 44. sokaktaki evinde yalnız yaşayan Hüseyin Rahmi Aksoy'dan (76) haber alamayan yurt dışındaki yakınları polis ekiplerinden yardım istedi.

Polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımı ile kapıyı açarak eve girdiğinde Aksoy'u kanepede hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Aksoy'un cesedi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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