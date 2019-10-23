Karaman'da şüpheli ölüm! Ceviz ağacının altında bulundu Karaman'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi, ölü bulundu.

Yeşildere köyünde ikamet eden 78 yaşındaki Süleyman Göktaş, gezmek için köyden ayrıldı. Göktaş, eve gelmeyince yakınları jandarmaya başvurdu. Jandarma, AFAD ekipleri ve köylüler, son olarak görüldüğü Manazan bölgesinde, Göktaş'ı aramaya başladı. Yapılan aramada, Göktaş'ın cesedi, bir ceviz ağacının altında bulundu. Göktaş'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.