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Aktüel

Karaman'da şüpheli ölüm

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:09:44 -
Karaman'da şüpheli ölüm

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde 24 yaşındaki bir kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Katranlı köyündeki yaşayan Halil Altın'ı sahura kaldırmak için annesi, oğlunun odasına girdi.

Altın'ı tüm çabalarına rağmen kaldıramayan anne, 112 ve jandarma ekiplerine haber etti. Eve gelen sağlık ekipleri, Altın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Altın'ın cesedi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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