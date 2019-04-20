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Karaman'da şoke eden olay! Keneviri plastik bardaklara ekmişler

Karaman'da Narkotik Polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın, 3 kişi gözaltına alınırken, 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 20:03
Karaman'da şoke eden olay! Keneviri plastik bardaklara ekmişler

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın, 3 kişi gözaltına alınırken, 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucu elde etmek için kenevir tohumlarını evlerindeki plastik bardaklara ektikleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Osman T. (27) ile Gamze Gül A.'nın (19) dün kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin uyuşturucuları getireceği aracı tespit eden ekipler, otomobili durdurmak istedi. Karaman-Mersin karayolu polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan iki şüpheliyle kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında polisin havaya ateş açmasıyla panikleyen Osman T. ve Gamze Gül A. yakalanıp gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 4 kilo 875 gram esrar ele geçirildi. Ekipler ardından Osman T. ve Gamze Gül A.'nın evlerinde arama yaptı. Osman T.'nin evinde, 120 plastik bardak ve saksıya ekilmiş kenevir, 40 gram esrar ve 62 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Osman T.'nin eşi Fadime T. de gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 20:03
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