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Aktüel

Karaman’da sokak ve parklar çocuklarla şenlendi

Karaman’da, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 40 gündür dışarı çıkamayan çocuklar parklara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:17:08 -
Karaman’da sokak ve parklar çocuklarla şenlendi

Karaman’da, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 40 gündür dışarı çıkamayan çocuklar parklara akın etti. Doyasıya eğlenen ve dondurma yiyen minikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkması geçici süreliğine kısıtlanmıştı. 40 gündür evlerinde kalan 0-14 yaş arasındaki çocuklar, bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında getirilen serbestlikten sonra parklara akın etti. Dondurma yiyerek, bisiklet sürerek ve parklarda oynayarak güneşli havanın doyasıya tadını çıkartan miniklerin, sokağa çıkma kısıtlamasının bir günlüğüne de olsa kaldırılmasından dolayı mutluluğu gözlerinden okundu. Kendilerine bu imkan verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden 5 yaşındaki Elif Aktaş, "Parkta çok eğlenceli oyunlar oynadım. Salıncakla oynadım, kaydırakla oynadım. Tayyip dedeme çok teşekkür ederim bize bu imkanı verdiği için" dedi.

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